Londra, 20 dicembre 2025 – Natale 2025 si avvicina e, come ogni anno, la famiglia reale britannica si prepara a trasferirsi a Sandringham, la residenza di campagna che accoglie i Windsor in occasione delle festività. Ma mentre il calendario reale scandisce appuntamenti e tradizioni, dal passato riaffiora un episodio che continua a far parlare. A riportarlo oggi è il Daily Mail, che rilegge uno dei momenti più delicati del debutto di Kate Middleton a corte. Il primo Natale da reale e quel gesto di Eugenia. È il Natale del 2011. Kate Middleton è da pochi mesi moglie del principe William e affronta uno dei rituali più osservati della monarchia: la passeggiata dopo la messa di Natale nella tenuta del Norfolk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kate ed Eugenia, gelo reale: quel Natale a Sandringham che nessuno ha dimenticato

Leggi anche: Per evitare gli effetti dello scandalo che ha mandato in rovina i genitori, le due principesse Beatrice ed Eugenia si affidano a Kate Middleton

Leggi anche: Kate Middleton, William minaccia le cugine Beatrice ed Eugenia di York

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Kate Middleton, l’invito a Eugenia e Beatrice di York che William non le perdona - Kate Middleton ha fatto un significativo gesto distensivo nei confronti delle cugine acquisite, Beatrice ed Eugenia di York, figlie di Andrea e Sarah Ferguson. dilei.it

Kate Middleton, Eugenia di York diserta il suo Concerto di Natale, cosa succede - Kate Middleton ha vissuto un periodo davvero complicato, dopo la diagnosi di tumore, arrivata a inizio anno, che ha completamente stravolto la sua vita. dilei.it

Kate paciera della famiglia, il gesto verso gli York spazza via i rumor di rottura totale: il dilemma di Eugenia e Beatrice - La principessa di Galles invita le cugine Beatrice ed Eugenia al concerto natalizio “Together At Christmas” all’Abbazia di Westminster A Natale si è tutti più buoni, deve aver pensato Kate Middleton. leggo.it

Pescara: gli alunni delle elementari in ufficio postale per le letterine a Babbo Natale. Clienti molto speciali nell’ufficio postale di Pescara Centro, dove circa cinquanta a alunni dell’Istituto paritario “Eugenia Ravasco” sono arrivati nella sede di corso Vittorio Em - facebook.com facebook

Grande pranzo di pre-Natale a Buckingham Palace col re: tutti i Windsor (pure Beatrice ed Eugenie) con William e Kate x.com