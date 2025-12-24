Neonata di quattro mesi muore nel Lodigiano | disposta l’autopsia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una bambina di appena quattro mesi è morta a seguito di un improvviso malore a Tavazzano con Villavesco, comune della provincia di Lodi con circa 6 mila abitanti. L’episodio risale alla mattina del 18 dicembre, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore, suscitando profondo cordoglio nella comunità. La ricostruzione della tragedia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 9.30, quando nell’abitazione si trovavano solo la madre della piccola, di origine egiziana, e la neonata. In base alle prime ricostruzioni, nulla lasciava presagire l’accaduto. La donna avrebbe allattato la bambina nelle ore precedenti, per poi farla addormentare accanto a sé. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

