Neonata muore in braccio alla mamma durante l' allattamento

Una neonata di appena 25 giorni è morta tra le braccia della madre durante l’allattamento a Vittoria, in provincia di Ragusa. La donna stava tenendo in braccio la figlia quando, improvvisamente, la piccola ha smesso di respirare. I soccorsi sono arrivati subito, ma per la piccola non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Tragedia a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove una neonata di nemmeno un mese ha perso la vita mentre la madre la stava allattando. L'episodio, stando a quanto riferito sino ad ora, si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 30 gennaio. Madre e figlia si trovavano fra le mura di casa, in via del Quarto, in pieno centro storico, quando è avvenuto il dramma. La donna stava allattando la piccola quando, di punto in bianco, la neonata si è improvvisamente irrigidita. In preda al panico, i genitori hanno immediatamente contattato i soccorsi. Inutili le manovre di rianimazione, per la bambina non c'era più nulla da fare.

