scontro tra auto sulla torino aosta muore una neonata grave la mamma

Grave incidente stradale sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di Volpiano. In uno scontro tra auto ha perso la vita una bambina di pochi mesi che è sbalzata fuori da uno dei mezzi coinvolti, mentre la mamma è rimasta ferita. Sul posto la Polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica del sinistro, oltre ai Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso.

