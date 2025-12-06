Scontro tra auto sulla Torino-Aosta muore una neonata Grave la mamma

Iltempo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di Volpiano. In uno scontro tra auto ha perso la vita una bambina di pochi mesi che è sbalzata fuori da uno dei mezzi coinvolti, mentre la mamma è rimasta ferita. Sul posto la Polizia stradale che sta ricostruendo la dinamica del sinistro, oltre ai Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

