Ambulanza arriva dopo mezzora uomo muore tra le braccia figlio

29 nov 2025

La sua vita si è spenta in un attimo, tra le mura di casa, proprio mentre le sue mani cercavano conforto e aiuto in quelle del figlio, un ragazzo di appena quindici anni. Il malore è stato improvviso, un lampo oscuro nel quotidiano. La chiamata ai soccorsi è partita immediatamente, carica di angoscia e speranza. L’attesa, tuttavia, si è trasformata in un incubo dilatato: lunghissimi minuti, che per il giovane e suo padre sono sembrati ore, mentre la voce dall’altra parte del telefono guidava, disperatamente, le manovre di rianimazione dettate a distanza. Nonostante la vicinanza a un centro ospedaliero, il mezzo di soccorso è arrivato da una postazione lontana, impiegando un tempo fatale, e la sua corsa si è conclusa con una terribile constatazione: l’uomo, un cinquantasettenne, era spirato, e l’ambulanza, per giunta, era priva del medico rianimatore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

