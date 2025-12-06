Incidente sulla A5 a Volpiano | muore una neonata ferita la madre
Il violento urto si è verificato attorno alle 20 lungo una delle arterie principali della zona. Le unità mediche hanno prestato aiuto alla giovane donna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Una brutta notizia… ma anche un nuovo inizio. Nei giorni scorsi la Croce Bianca Volpianese ODV è stata coinvolta in un incidente stradale che ha distrutto uno dei nostri mezzi più preziosi: un Fiat Doblò tetto alto con pedana per carrozzine, utilizzato ogni gi - facebook.com Vai su Facebook
Drammatico incidente sulla A5 a Volpiano. Muore bimba di pochi mesi - La bimba sarebbe stata sbalzata fuori dell'auto della mamma e travolta da un altro mezzo in transito ... Lo riporta rainews.it
