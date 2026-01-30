Nella Tana di Angelica Bove L’esordio di un talento vero

Nella Tana di Angelica Bove, si è aperto un nuovo capitolo per il talento emergente. La giovane artista ha scelto questa storica trattoria, che festeggia i suoi novant’anni, come scena del suo primo grande passo. La sala era piena di amici e appassionati, tutti curiosi di scoprire cosa avrebbe portato sul palco. Angelica ha mostrato sicurezza e passione, lasciando già intravedere un futuro promettente nel panorama musicale.

Il posto dove ci troviamo è un luogo storico, e non solo perché è la taverna di una trattoria che proprio quest'anno celebra i suoi novant'anni, Premiata Trattoria Arlati. Lo è, storico, perché qui sotto, un posto angusto al quale si accede scendendo per strette scala, si sono ritrovati per anni, parlo di oltre cinquant'anni fa, gente del calibro di Lucio Battisti, Mogol, Alberto Radius, Demetrio Stratos. A spiegarlo, ce ne fosse bisogno, il signor Arlati, terza generazione di osti, che introduce l'incontro con la stampa raccontando di quanto, novant'anni fa, i suoi nonni hanno deciso di lasciare il proprio lavoro di operai alla Pirelli, che sorgeva proprio lì di fronte, siamo nel quartiere Bicocca di Milano, per aprire questa trattoria proprio agli operai, le tute blu, destinata.

