Angelica Bove presenta il suo primo album, intitolato Tana, anticipando il suo debutto sul palco dell’Ariston. Un progetto che riflette il suo percorso artistico e personale, offrendo un’immersione sincera nella sua musica. Con questa pubblicazione, Bove si prepara a condividere con il pubblico un lavoro autentico e ricco di significato, segnando un importante passo nella sua carriera.

In attesa di vederla debuttare sul palco dell’Ariston, Angelica Bove annuncia il suo primo album dal titolo Tana. Non nasce come progetto di contorno, né come biglietto da visita costruito a tavolino. Tana arriva come arrivano le cose necessarie: nel momento in cui non possono più essere rimandate. Il primo album ufficiale di Angelica Bove, in uscita venerdì 30 gennaio per Atlantic Records Warner Music Italy, non accompagna semplicemente un debutto, ma mette a fuoco una voce che ha scelto di esporsi prima ancora di essere pronta. Il disco segna un passaggio netto nel percorso dell’artista romana classe 2003 e anticipa l’appuntamento più visibile: il Festival di Sanremo 2026, dove Bove sarà in gara tra le Nuove Proposte con Mattone, il brano che le ha aperto le porte dell’Ariston dopo la vittoria a Sanremo Giovani e un’immediata risposta del pubblico, culminata con il primo posto nella Viral 50 di Spotify. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Angelica Bove annuncia l’album d’esordio Tana

