Nella Striscia uccisi 71mila palestinesi ora lo dice anche Israele

Nella Striscia di Gaza, l’offensiva israeliana ha causato la morte di oltre 71mila palestinesi dal 7 ottobre 2023. Il bilancio dei civili uccisi continua a salire, perché finora non c’è stata nessuna tregua reale e le operazioni militari proseguono senza sosta. Israele stesso ha riconosciuto il numero delle vittime, confermando una realtà drammatica che si trascina da settimane. La situazione resta molto tesa e nessuno sembra in grado di fermare il conflitto.

Il conto Dopo due anni a confutare il bilancio del ministero della salute anche l’esercito ammette: la cifra è giusta. E continua a salire Il conto Dopo due anni a confutare il bilancio del ministero della salute anche l’esercito ammette: la cifra è giusta. E continua a salire Sottostimato per ragioni fattuali: non tiene conto dei dispersi sotto le macerie, almeno 10mila secondo le stime, né dei palestinesi morti per cause considerate indirette, fame, mancate cure, freddo. E non può tenere conto del destino di migliaia di gazawi catturati dalle forze israeliane di occupazione e inghiottiti dalle sue carceri: se siano vivi o morti, è impossibile saperlo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Nella Striscia uccisi 71mila palestinesi, ora lo dice anche Israele Approfondimenti su Gaza Offensiva A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi: ora lo ammette anche Israele A Gaza, il bilancio delle vittime palestinesi sale a oltre 71mila. Gaza, i veicoli della Croce Rossa riportano i corpi dei palestinesi da Israele nella Striscia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. L'accordo di pace in Palestina è pieno di problemi Ultime notizie su Gaza Offensiva Argomenti discussi: Nella Striscia uccisi 71mila palestinesi, ora lo dice anche Israele; Gaza, Hamas: Mai fatto un accordo per consegnare le armi. L’Idf scioglie il Comando Ostaggi; Israele conferma i numeri di Hamas: 71.000 uccisi dai soli attacchi diretti. Il bilancio reale può arrivare a 600 mila; A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi: ora lo ammette anche Israele. A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi: ora lo ammette anche IsraeleLa stima dei circa 71mila palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre 2023 è stata riconosciuta plausibile anche dalle IDF ... fanpage.it Gaza, stima vittime: almeno 71mila morti. Dato ritenuto plausibile anche da IsraeleAlmeno 71mila palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. La stima, fornita dal Ministero della Salute di Gaza, è stata giudicata plausibile anche dalle Forze di difesa ... altarimini.it La stima dei circa 71mila palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre 2023 è stata riconosciuta plausibile anche dalle IDF. Il dato, inoltre, potrebbe essere sensibilmente sottostimato. https://fanpa.ge/vX7kM . - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.