gaza i veicoli della croce rossa riportano i corpi dei palestinesi da israele nella striscia

Un convoglio di veicoli della Croce Rossa riporta i corpi di prigionieri palestinesi da Israele a Gaza. La restituzione dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che i resti consegnati allo Stato ebraico martedì sera da Hamas sono stati identificati come quelli dell'ostaggio Dror Or: era stato rapito dal kibbutz Bèeri durante gli attacchi del 7 ottobre 2023.

