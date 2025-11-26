Gaza i veicoli della Croce Rossa riportano i corpi dei palestinesi da Israele nella Striscia

Un convoglio di veicoli della Croce Rossa riporta i corpi di prigionieri palestinesi da Israele a Gaza. La restituzione dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che i resti consegnati allo Stato ebraico martedì sera da Hamas sono stati identificati come quelli dell’ostaggio Dror Or: era stato rapito dal kibbutz Bèeri durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

