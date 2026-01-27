La serata al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona offrirà un’occasione per scoprire l’Alfabeto della memoria, un evento dedicato alla riflessione e alla cultura. Un momento di confronto e di approfondimento in un ambiente intimo e raccolto, pensato per valorizzare il valore delle parole e dei pensieri condivisi.

Ancona, 27 gennaio 2027 - Il Ridotto del Teatro delle Muse si prepara a diventare un laboratorio di parole e pensiero. Domani (ore 19.30), la rassegna L’Alfabeto della Memoria entra nel vivo con una protagonista d’eccezione: Chiara Valerio. In un’epoca in cui la comunicazione sembra istantanea ma i cortocircuiti sono costanti, la scrittrice ha scelto la lettera F come bussola per il suo intervento, associandola alla parola "Fraintendimenti". L’incontro, moderato da Annalisa Canfora, promette di essere una scintilla intellettuale fuori dal comune. Chiara Valerio, infatti, non è solo una delle penne più brillanti del panorama letterario italiano contemporaneo — finalista al Premio Strega 2024 con "Chi dice e chi tace" — ma è anche una studiosa con un dottorato in calcolo delle probabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiara Valerio al Ridotto del teatro delle Muse di Ancona per l'Alfabeto della memoria

