Raffaello - Il figlio del vento al Teatro delle Muse

Raffaello - Il figlio del vento è uno spettacolo al Teatro delle Muse, in scena giovedì 29 gennaio alle 20.30. La produzione, con musica dal vivo e disegno luci, presenta un ritratto originale dell’artista, offrendo un’esperienza culturale coinvolgente e riflessiva. L’evento si rivolge a un pubblico interessato alla storia e all’arte, garantendo un momento di approfondimento e intrattenimento nel rispetto delle normative vigenti.

Giovedì 29 gennaio ore 20.30 al Teatro Sperimentale va in scena RAFFAELLO - Il figlio del vento di e con Mathias Martelli musiche dal vivo Matteo Castellan, disegno luci Loris Spanu, distribuzione Terry Chegia, si ringrazia Eugenio Allegri, per l'amichevole e preziosa collaborazione, produzione Teatro Stabile dell'Umbria e Melo Tondo APS. Un racconto avvincente e poetico su un grande genio dell'umanità: Raffaello Sanzio. Considerato simbolo di grazia e perfezione, la vita del pittore divino esplode non solo di arte pura ma anche di felicità, eros, sfide, contraddizioni e perfino polemiche con l'autorità e il senso morale del tempo.

La serata al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona offrirà un’occasione per scoprire l’Alfabeto della memoria, un evento dedicato alla riflessione e alla cultura.

