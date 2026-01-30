Nel blitz contro gli Amato-Pagano arrestato Sangue blu | lo spacciatore aveva preso il soprannome da Gomorra
La polizia ha arrestato un 36enne legato agli Amato-Pagano, conosciuto come
Un 36enne, arrestato con l'accusa di essere uno spacciatore legato agli Amato-Pagano, aveva come soprannome "Sangue Blu" per la sua somiglianza col personaggio di "Gomorra - La serie".🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, nuovo blitz contro il clan Amato-Pagano: 11 arresti per camorra, intestazione fittizia di beni e riciclaggio
Nella mattinata del 18 dicembre, Napoli è stata teatro di un nuovo intervento contro il clan Amato-Pagano.
