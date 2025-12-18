Napoli nuovo blitz contro il clan Amato-Pagano | 11 arresti per camorra intestazione fittizia di beni e riciclaggio

Nella mattinata del 18 dicembre, Napoli è stata teatro di un nuovo intervento contro il clan Amato-Pagano. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito 11 arresti, coinvolgendo persone accusate di camorra, intestazione fittizia di beni e riciclaggio, con l’obiettivo di smantellare le attività illecite del potente clan operante nei quartieri di Melito, Mugnano e in alcune zone di Napoli.

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli, nuovo blitz contro il clan Amato-Pagano: 11 arresti per camorra, intestazione fittizia di beni e riciclaggio Operazione contro i clan di camorra a Napoli. Nella mattinata del 18 dicembre la Direzione investigativa antimafia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, arrestando 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo camorristico, in quanto affiliate al clan Amato-Pagano – operante nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli e in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia di Napoli – ma anche di intestazione fittizia di beni e di riciclaggio, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan.

