Washington e Gerusalemme ai ferri corti | il Medio Oriente riapre il fronte delle tensioni
Le relazioni tra Washington e Gerusalemme si intensificano, riaprendo il fronte delle tensioni nel Medio Oriente. Con l'aumento delle accuse e dei sospetti, la situazione si fa ancora più complessa, mentre il dibattito sulla responsabilità degli ultimi eventi a Gaza infiamma il clima diplomatico tra Stati Uniti e Israele.
Crescono le tensioni tra Stati Uniti e Israele. Lunedì, Donald Trump ha riferito che Washington sta “esaminando” se lo Stato ebraico abbia violato il cessate il fuoco a Gaza con il recente attacco che ha portato alla morte del comandante di Hamas, Raed Saad. Poco prima, Axios aveva riportato che la Casa Bianca avrebbe inviato un duro messaggio privato al premier israeliano. “Il messaggio della Casa Bianca a Netanyahu era: ‘Se vuoi rovinarti la reputazione e dimostrare che non rispetti gli accordi, accomodati pure, ma non ti permetteremo di rovinare la reputazione del presidente Trump dopo che ha mediato l’accordo a Gaza’”, aveva riferito alla testata un funzionario americano. Panorama.it
Trump critica Israele per l'espansione delle colonie
Washington e Gerusalemme ai ferri corti: il Medio Oriente riapre il fronte delle tensioni - Mentre si registrano delle fibrillazioni tra Usa e Israele, si intensifica parzialmente la sponda tra Netanyahu e Putin. panorama.it
Governo in cerca di un equilibrio tra il dialogo con Washington e l’attenzione alle istanze palestinesi, in particolare sul futuro status di Gerusalemme Est - facebook.com facebook
Torna a crescere la tensione tra Damasco e Gerusalemme. Parlando sabato dal palco del Doha Forum, il presidente siriano, Ahmed al-Sharaa, ha avuto parole particolarmente critiche nei confronti dello Stato ebraico. di @stegraziosi x.com
