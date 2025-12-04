Natalino Balasso sul palco del Teatro Astra in Giovanna dei disoccupati - un apocrifo brechtiano

Il Cinema Teatro Astra accoglie la prima veronese di “Giovanna dei disoccupati - un apocrifo brechtiano”, ultimo spettacolo di Natalino Balasso che riscrive i personaggi del drammaturgo tedesco in nuovi ambiti e con nuove parole per raccontare le logiche di sudditanza contemporanea. In scena a. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Natalino Balasso sul palco del Teatro Astra in “Giovanna dei disoccupati - un apocrifo brechtiano”

