Natale Pd | Furti a raffica a Montesilvano e mancano 40 agenti Per il centrodestra la sicurezza non è una priorità
Furti a raffica negli appartamenti di Montesilvano e in particolare, nell’ultimo periodo, in via L’Aquila, via Firenze, via Isonzo e via Torino. Lo riferisce la consigliera comunale Pd Manuela Natale che lo ha raccolto, fa sapere, dal portavoce della zona, Osvaldo Cucciniello, “che si dice. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Summonte, Piero De Luca (PD): “Garantire sicurezza e servizi ai cittadini è una priorità”
Leggi anche: Sulle strade della Toscana mancano gli agenti. "Così non possiamo garantire la sicurezza"
Natale (Pd): "Furti a raffica a Montesilvano e mancano 40 agenti. Per il centrodestra la sicurezza non è una priorità" - La consigliera comunale racconta dell'insoddisfazione dei residenti di alcune zone della città dove, negli ultimi tempi, sarebbero stati messi a segno diversi colpi in appartamento rilanciando la prop ... ilpescara.it
Furti a raffica, ladri acrobati in azione anche di giorno - MONTESILVANO Aumenta l’emergenza sicurezza in città con ladri “acrobati” che agiscono anche nelle ore diurne in pieno centro, tra videosorveglianze non funzionanti e forze dell’ordine non disponibili. ilmessaggero.it
Furti moltiplicati e ladri scatenati, "scartano" anche i regali di Natale e aggrediscono proprietari e animali: bottini per migliaia di euro Non conoscono confini né orari: sono organizzati, rapidi e senza timori. I cittadini (esasperati) si organizzano come possono - facebook.com facebook
C'è un "grinch" in paese: furti in serie di decorazioni natalizie e alberi di #natale. Il video x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.