Questo podcast invita a riflettere sulla disabilità, coinvolgendo direttamente persone con disabilità. Attraverso focus su temi chiave, mira a spostare il discorso dalla pietà alla partecipazione, promuovendo una maggiore consapevolezza e rispetto nel dibattito pubblico. Un approccio che favorisce l’inclusione e il diritto di ogni individuo a una vita dignitosa, senza discriminazioni.

Un inedito podcast che parla di disabilità con persone con disabilità attraverso una serie di focus su alcune tematiche fondamentali per una dignitosa qualità di vita da garantire a tutti senza esclusioni e discriminazioni. È online “Corpi Politici ”, il programma con contenuti audio-video dell’ Associazione Luca Coscioni, ideato e condotto dalla giornalista Valentina Tomirotti, attivista con disabilità motoria, insieme al co-autore Michele Michelazzo. Si tratta di un viaggio narrativo che intreccia in particolare le esperienze delle persone con disabilità e le battaglie portate avanti dalla Coscioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Corpi politici”, il podcast che “vuole portare la disabilità fuori dalla narrazione pietistica e dentro il dibattito pubblico”

