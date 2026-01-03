Il mega store da 1.000 mq che ha aperto a pochi chilometri da Lecco
È stato inaugurato recentemente un grande store di 1.000 mq situato nei pressi di Lecco, lungo la Valassina. Questa nuova attività offre una vasta selezione di arredamenti, proponendosi come punto di riferimento per chi cerca soluzioni di qualità per la casa. La posizione strategica facilita l'accesso da parte dei clienti provenienti dalla Brianza e dalle aree circostanti, contribuendo a rafforzare l’offerta commerciale locale.
Una nuova realtà dell'arredamento si affaccia sulla Valassina, l'arteria che collega direttamente Lecco alla Brianza. Sabato 3 gennaio 2026 ArredissimA inaugura un nuovo punto vendita a Lissone, in provincia di Monza e Brianza, a pochi chilometri dal territorio lecchese. Lo store, che sorge in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Il colosso del mobile oggi apre in Brianza un mega store (di vetro) di oltre 1.000 mq
Leggi anche: Tecnologia e 1800 mq di novità: aperto il nuovo mega store di elettronica nella “piazza chiave” del Comasco
Il colosso del mobile oggi apre in Brianza un mega store di vetro di oltre 1.000 mq.
Saldi di gennaio Da Mega Store li viviamo tutto l’anno! Sì, perché da noi trovi SEMPRE prezzi scontati rispetto ai listini ufficiali… solo che ora hai un motivo in più per venire a scegliere il tuo nuovo look! Abbigliamento uomo e donna, qualità top e conv - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.