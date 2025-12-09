Scossa di terremoto nel Foggiano | epicentro a pochi chilometri da Apricena

Un terremoto di magnitudo 2.3 è stato registrato in provincia di Foggia, con epicentro nella zona di Apricena. L'evento sismico è stato localizzato a circa 2 km a nord-ovest dal centro abitato e si è verificato a una profondità di 20 km. Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica Ingv-Roma, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

