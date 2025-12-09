Scossa di terremoto nel Foggiano | epicentro a pochi chilometri da Apricena
Un terremoto di magnitudo 2.3 è stato registrato in provincia di Foggia, con epicentro nella zona di Apricena. L'evento sismico è stato localizzato a circa 2 km a nord-ovest dal centro abitato e si è verificato a una profondità di 20 km. Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica Ingv-Roma, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scossa di terremoto anche nei Campi Flegrei nella notte
Scossa di terremoto anche nei Campi Flegrei: notte da incubo a Napoli
Scossa di terremoto in Italia: paura tra gli abitanti, la terra ha tremato di colpo
LabTv. . Nuova scossa di terremoto a Montefredane, quando era trascorso appena un minuto dopo la mezzanotte. Torna la paura nel paesino irpino dopo lo sciame sismico di fine ottobre. Il sindaco Ciro Aquino chiude la scuola in via precauzionale e resta in - facebook.com Vai su Facebook
Durò oltre un minuto la terribile scossa che, in una sera d'inizio inverno di 45 anni fa, rase al suolo interi paesi tra la Campania e la Basilicata. Il terremoto in Irpinia resta una delle pagine più drammatiche e importanti della storia del nostro Paese. Vai su X
Terremoto a Montefredane, nella notte scossa di magnitudo 3.0: nessun danno - 0 ha avuto come epicentro a 11 chilometri di profondità, il Comune di Mo ... Da rainews.it
