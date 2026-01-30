Nasce Famory l’app che custodisce i ricordi di famiglia | da Terni al mercato internazionale

A Terni nasce Famory, un’app gratuita per iPhone e Android che permette alle famiglie di raccogliere e conservare i ricordi più cari. L’obiettivo è aiutare le persone a organizzare foto, messaggi e momenti speciali, così da tramandarli alle future generazioni. La città si trasforma in un punto di partenza per un progetto che punta a diffondersi anche oltre i confini italiani.

La città di Terni diventa culla di innovazione digitale con Famory, una nuova app gratuita per iOS e Android pensata per aiutare le famiglie a conservare, organizzare e tramandare i ricordi più importanti della propria vita. In pochi secondi nonni, zii, genitori, cugini, potranno ordinare e condividere foto e video dispersi tra smartphone, chat, cloud e memorie del telefono sempre più piene. L'applicazione Famory nasce da un team di sviluppo con base a Terni - all'interno di Amna, uno Startup Studio di Nidea e Logix - con l'obiettivo di unire tecnologia e valori familiari in un prodotto semplice, sicuro e accessibile a tutti.

