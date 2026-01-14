Antartide nasce l’Ice Memory Sanctuary | la struttura che custodisce le due capsule del tempo ghiacciate

È stato inaugurato l’Ice Memory Sanctuary, una struttura sotterranea in Antartide dedicata alla conservazione delle capsule del tempo di ghiaccio. Questa iniziativa raccoglie e protegge le carote di ghiaccio provenienti dal Monte Bianco e dal Grand Combin, al fine di studiare la storia del clima e preservare preziosi dati ambientali per il futuro.

Dalle Alpi al plateau antartico per conservare la storia del clima. È stato inaugurato l’Ice Memory Sanctuary, una struttura scavata sotto strati compatti di neve dove sono state trasferite le due carote di ghiaccio alpino estratte dal Monte Bianco e dal Grand Combin in Svizzera. Le carote di ghiaccio, che contenengono la memoria dell’atmosfera del passato, sono ora conservate in sicurezza alla stazione Concordia in una grotta nel ghiaccio. Questa è stata progettata per preservare i campioni dei ghiacciai montani per le future generazioni di scienziate e scienziati. L’apertura in Antartide del primo archivio per la conservazione delle carote di ghiaccio, come spiegano i partner fondatori di Ice Memory Foundation, segna un momento storico per il progetto Ice Memory, lanciato nel 2015 da Consiglio Nazionale delle Ricerche e Università a Ca’ Foscari Venezia con Cnrs, Ird e Université Grenoble-Alpes (Francia) e Paul Scherrer Institute (Svizzera). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Antartide, nasce l’Ice Memory Sanctuary: la struttura che custodisce le due “capsule del tempo” ghiacciate Leggi anche: La memoria della Terra nel ghiaccio, nasce l’archivio mondiale in Antartide Leggi anche: “La vita scorre, Bari la custodisce”: il lampione del lungomare diventa l’anima della città, nel video che conquista tutti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Antartide: nasce archivio mondiale ghiaccio con primi campioni da Alpi - Momento storico per il progetto Ice Memory, lanciato nel 2015 da Consiglio Nazionale delle Ricerche e Università a Ca’ Foscari Venezia con Cnrs, ... teleborsa.it

ANTARTIDE, ITALIA-FRANCIA: NASCE PRIMO ARCHIVIO SU CAROTE GHIACCIO (3) - L’Ice Memory Sanctuary è una grotta lunga 35 metri e alta e larga 5 metri, scavata interamente negli strati di neve compatta a circa 5 metri sotto la superficie, per una profondità tota ... 9colonne.it

La memoria della Terra nel ghiaccio, nasce l’archivio mondiale in Antartide - Alla stazione Concordia inaugurata la grotta 'Ice memory sanctuary' a meno 52 gradi, per custodire i campioni con informazioni uniche sulla vita del Pianeta e lasciarle in eredità alle future generazi ... msn.com

#Antartide: nasce archivio mondiale del ghiaccio con i primi campioni dalle Alpi | FOTO facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.