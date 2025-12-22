Un calice che racconta un romanzo | nasce Polvere di Ricordi
Un vino nato da un romanzo e pensato come estensione della narrazione: venerdì 19 dicembre, nella sede del BIM, è stato presentato “Polvere di Ricordi”, il progetto che unisce letteratura ed enologia prendendo forma dal libro “Arlene Della Morte – Ricordi di polvere” di Loredana Pasini, edito da. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Il vino che racconta un romando/ Polvere di Ricordi parla di “Arlene Della Morte. Ricordi di polvere - La presentazione.
Luci soffuse, emozioni sul palco e un calice che racconta il territorio. Grazie a Domìni Veneti per accompagnare le serate del Teatro Pietro d’Abano con eleganza e passione. - facebook.com facebook
