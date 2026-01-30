Il Napoli continua a seguire Kamaldeen Sulemana, anche se la Roma si mostra molto interessata al giocatore. Manna ha parlato di questa situazione, senza nascondere che il club azzurro resta in corsa per portare a casa il talento. La trattativa è aperta e il club lavora per trovare un accordo, anche se non sono ancora stati fatti passi concreti. Sulemana resta uno degli obiettivi principali, ma la concorrenza non manca.

Il Napoli resta in corsa per Kamaldeen Sulemana, profilo seguito anche dalla Roma, ma la strategia azzurra è chiara: al momento l’unica formula percorribile è quella del prestito con diritto di riscatto. Una condizione che spinge il club a tenere aperte più piste, valutando alternative per rinforzare le corsie offensive. Proprio su queste situazioni era intervenuto il direttore sportivo Manna alla vigilia della sfida europea contro il Chelsea, come riportato da Sky Sport: “Raheem è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l’estate e non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile perché ha ancora aspettative economiche importanti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli su Sulemana, Sterling e Alisson: le parole di Manna

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato chiaro.

Il Napoli sta lavorando per rinforzare l’attacco e sta portando avanti contatti concreti per due esterni offensivi.

