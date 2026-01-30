Napoli a caccia dell’esterno | contatti per Sulemana e Alisson Santos

Il Napoli sta lavorando per rinforzare l’attacco e sta portando avanti contatti concreti per due esterni offensivi. Da una parte, ci sono trattative in corso per Sulemana, dall’altra si continua a seguire Alisson Santos. La società azzurra vuole chiudere al più presto e sta sondando tutte le possibilità per portare in squadra giocatori che possano fare la differenza. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi, mentre i tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo mancino, nonostante l'ingaggio già ufficializzato di Giovane. L'ultima pista porta a Bergamo, dove il club azzurro ha avviato i primi contatti per Kamaldeen Sulemana, profilo che sta tornando con forza tra le opzioni valutate dalla dirigenza. La trattativa con l'Atalanta resta complessa, ma il dialogo è aperto. In parallelo, il direttore sportivo Manna prosegue i sondaggi con lo Sporting Lisbona per Alisson Santos, altro nome seguito con attenzione, anche se dal Portogallo al momento non c'è apertura per una formula in prestito.

