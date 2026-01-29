Sulemana l' offerta del Napoli all' Atalanta e l' intreccio con Lookman

Napoli ha presentato una prima offerta a Kamaldeen Sulemana. La trattativa tra il club azzurro e l’attaccante ghanese si sta facendo più concreta, mentre in casa Napoli si lavora per rinforzare l’attacco. Sul tavolo ci sono ancora diverse varianti, ma l’obiettivo è portare Sulemana in rosa il prima possibile.

In casa Napoli continua la missione in attacco ed è già stata presentata una prima offerta a Kamaldeen Sulemana. Lato club invece - spiega Sky Sport - gli azzurri hanno offerto all'Atalanta un prestito oneroso con diritto di riscatto e, per Manna, il suo arrivo rappresenta ora una priorità. L'Atalanta riflette sul futuro di Lookman: che intreccio con il Napoli L'Atalanta si prepara a dover decidere sul futuro di Lookman, che potrebbe lasciare Bergamo per approdare al Napoli. Mercato Atalanta, il Napoli all'assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Il mercato si infiamma intorno a Sulemana. Sulemana-Napoli, non c'è accordo sulla formula! Rai: occhio alla Premier e al futuro di Lookman Kamaldeen Sulemana è il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Nel primo pomeriggio si è tenuta una call tra il club azzurro e l'Atalanta. Napoli avanti per Sulemana, offerta fatta Le ultime di calciomercato danno il Napoli avanti per Sulemana rispetto alla Roma, nonostante Gasperini and Co fossero stati i primi a mostrare interesse per l'ex Southampton ghanese di nazionalità. Come affermato dal noto giornalista, Gianluca Di Marzio, Il Napoli continua la sua ricerca di un esterno offensivo. Come raccontato, gli azzurri si sono inseriti nella corsa per Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta e ora c'è una prima offerta per il giocatore.

