Sulemana l' offerta del Napoli all' Atalanta e l' intreccio con Lookman

Da napolitoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli ha presentato una prima offerta a Kamaldeen Sulemana. La trattativa tra il club azzurro e l’attaccante ghanese si sta facendo più concreta, mentre in casa Napoli si lavora per rinforzare l’attacco. Sul tavolo ci sono ancora diverse varianti, ma l’obiettivo è portare Sulemana in rosa il prima possibile.

In casa Napoli continua la missione in attacco ed è già stata presentata una prima offerta a Kamaldeen Sulemana. Lato club invece - spiega Sky Sport - gli azzurri hanno offerto all'Atalanta un prestito oneroso con diritto di riscatto e, per Manna, il suo arrivo rappresenta ora una priorità.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Atalanta

L’Atalanta riflette sul futuro di Lookman: che intreccio con il Napoli

L’Atalanta si prepara a dover decidere sul futuro di Lookman, che potrebbe lasciare Bergamo per approdare al Napoli.

Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché

Il mercato si infiamma intorno a Sulemana.

Ultime notizie su Napoli Atalanta

