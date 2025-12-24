Il mercato del Napoli si concentra sulla possibile cessione di Lucca, che interessa al West Ham. Tuttavia, questa operazione dipende dalla situazione di Lukaku, e le restrizioni di gennaio impongono al club di considerare principalmente soluzioni gratuite. La trattativa rappresenta un elemento chiave per le prossime settimane, mentre il club valuta le opzioni in vista di un mercato limitato e strategico.

Il mercato del Napoli, dopo la limitazione per gennaio (il club dovrà fare mercato a costo zero), ruota attorno a Lucca. Se sarà ceduto, il Napoli potrà fare un’operazione in entrata, altrimenti no. E Lucca sarà ceduto se e solo se Lukaku darà garanzie fisiche sul suo recupero. Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: Nessun blocco, ma una sessione a costo zero: non si potrà spendere senza una cessione di pari valore. L’equilibrio economico sarà necessario anche per il pagamento di un ingaggio di un giocatore in prestito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, il mercato ruota attorno alla cessione di Lucca: piace al West Ham ma dipende da Lukaku

