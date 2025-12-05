napoli tutti gli infortuni di una stagione stregata per conte

Una lunga teoria di infortuni, quasi tutti muscolari e molti gravi con prognosi di diverse settimane. La stagione del Napoli si sta trasformando in un calvario che costringe Antonio Conte a inventarsi variante di formazione e tattiche in continuazione. Contro la Juventus, in uno dei match più attesi dalla piazza partenopea, il centrocampo dei campioni d’Italia sarà ridotto all’osso con praticamente un solo giocatore di ruolo (McTominay), un adattato (Elmas) e un giovane della Primavera (Vergara). Situazione disperante e che va analizzata, visto che nell’anno dello scudetto il Napoli si era distinto per aver avuto un numero fisiologico di infortuni mentre l’esplosione in questa stagione può avere una correlazione stretta con il moltiplicarsi degli impegni tra campionato, Champions League, Coppa Italia e trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it

