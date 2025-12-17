Juventus Bucciantini | Parole di Elkann hanno inciso sulla squadra

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dichiarazioni di John Elkann hanno suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Marco Bucciantini, insieme a Giancarlo Marocchi, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, ha commentato l'impatto delle parole del presidente sulla squadra della Juventus, evidenziando come il messaggio abbia influenzato il morale e l’atteggiamento dei giocatori.

juventus bucciantini parole di elkann hanno inciso sulla squadra

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bucciantini: “Parole di Elkann hanno inciso sulla squadra”

L’elogio alle parole di Elkann Marco Bucciatini, Giancarlo Marocchi, Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno recentemente parlato del video messaggio di John Elkann  negli studi di Sky Calcio Club. In particolare, le parole del padrone di Exor hanno positivamente inciso sul morale della squadra prima della partita di Bologna. Le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Leggi anche: Juric rivela su Ederson e Lookman dopo Atalanta Club Brugge: «Volevo buttarli dentro, ma solo a tratti hanno…». Le parole sui due ex obiettivi della Juventus!

Leggi anche: Licina Juventus, i bianconeri hanno già disegnato il suo percorso a Torino: dove potrebbe giocare tra Primavera, Next Gen e prima squadra. Il piano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juve, il discorso di Andrea Agnelli all'assemblea azionisti

Video Juve, il discorso di Andrea Agnelli all'assemblea azionisti

Bucciantini: "A Bologna la partita costitutiva della Juventus di Spalletti, parole di Elkann decisive" - Nel corso di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini ha parlato della Juventus vittoriosa a Bologna: "Le parole di Elkann hanno inciso? tuttojuve.com

juventus bucciantini parole elkannCobolli Gigli: «Le parole Elkann sulla Juve? Diceva le stesse cose su Gedi» - L'ex presidente della Juventus: «Se potessi fare un po’ di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.