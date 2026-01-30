Napoli- Pianura | pistola clandestina e proiettili il bilancio dei Carabinieri nei controlli in periferia

Nei controlli dei carabinieri a Pianura, i militari hanno trovato una pistola clandestina e diversi proiettili. Durante l'operazione hanno identificato 46 persone, alcune delle quali sono state controllate e denunciate. La zona resta sotto osservazione per prevenire ulteriori episodi di illegalità.

Controlli dei carabinieri a Pianura: sequestrata pistola clandestina e numerosi proiettili, identificate 46 persone. Controlli straordinari a Pianura, periferia occidentale del capoluogo. I carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli hanno presidiato le strade del popoloso quartiere, ispezionando con la collaborazione del NAS anche numerose attività commerciali. Rinvenuta e sequestrata a carico di ignoti una pistola cal 9 con matricola verosimilmente assegnata ad altra arma. Nel serbatoio 7 cartucce. Con la pistola anche altro caricatore, 15 proiettili 9×19, 3 calibro 7.65 e 31 da 9×21 mmm. Tutto il materiale era nascosto in una palazzina popolare, in un’area comune dello stabile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli- Pianura: pistola clandestina e proiettili, il bilancio dei Carabinieri nei controlli in periferia Approfondimenti su Napoli Pianura NAPOLI BARRA: 10mila euro contraffatti e botti illegali, 1 arresto.Il bilancio dei controlli dei Carabinieri nell’area orientale del capoluogo. Nell’area orientale di Napoli, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, portando a un arresto e al sequestro di denaro falso e materiale esplosivo. Nasconde una pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa: carabinieri arrestano un minorenne I carabinieri di Catania hanno arrestato un minorenne per aver nascosto in casa una pistola a salve modificata e 17 proiettili. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Pianura CARABINIERI DI NAPOLI * : «PIANURA: PISTOLA CLANDESTINA E PROIETTILI SEQUESTRATI NEI CONTROLLI IN PERIFERIA»Controlli straordinari a Pianura, periferia occidentale del capoluogo. I carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli hanno presidiato le strade del popoloso quartiere, ispezionando con la ... agenziagiornalisticaopinione.it Napoli, diffidata una pasticceria per gravi irregolaritàControlli straordinari a Pianura, alla periferia occidentale di Napoli dove i carabinieri della Compagnia di Napoli Bagnoli hanno sequestrato, in una palazzina, una pistola calibro 9 con ... ilmattino.it VIENI A TROVARCI A VIA PROVINCIALE 66 PIANURA NAPOLI -Per ordinare al 3423197780 -Spedizione su Napoli in meno di 24h - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.