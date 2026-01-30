Napoli non solo Sulemana | il piano B arriva sempre dalla Serie A

Le trattative in casa Napoli si fanno sempre più intense. Dopo aver perso Lang e Lucca, i dirigenti stanno cercando un piano B che arrivi dalla Serie A. Le prossime ore saranno decisive per capire se riusciranno a rinforzare la squadra prima della chiusura del mercato.

Sono ore calde per il calciomercato invernale. Tra pochi giorni si chiude una sessione del Napoli fortemente condizionata da quel mercato a saldo zero, che ha visto gli azzurri muoversi solo dopo gli addi di Noa Lang e Lorenzo Lucca. E dopo l’arrivo flash di Giovane dal Verona, la dirigenza continua a muoversi sempre per rafforzare quella zona di campo, con Kamaldeen Sulemana in cima alla lista, ma bloccato da Lookman, e Armand Laurienté inserito come valida alternativa. Da Sulmena a Laurienté, ma alla fine la decide Lookman. Il mercato si sa a volte è un gioco d’incastri, in stile Tetris per intenderci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

