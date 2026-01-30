Napoli non solo Sulemana | il piano B arriva sempre dalla Serie A

Le trattative in casa Napoli si fanno sempre più intense. Dopo aver perso Lang e Lucca, i dirigenti stanno cercando un piano B che arrivi dalla Serie A. Le prossime ore saranno decisive per capire se riusciranno a rinforzare la squadra prima della chiusura del mercato.

Sono ore calde per il calciomercato invernale. Tra pochi giorni si chiude una sessione del Napoli fortemente condizionata da quel mercato a saldo zero, che ha visto gli azzurri muoversi solo dopo gli addi di Noa Lang e Lorenzo Lucca. E dopo l’arrivo flash di Giovane dal Verona, la dirigenza continua a muoversi sempre per rafforzare quella zona di campo, con Kamaldeen Sulemana in cima alla lista, ma bloccato da Lookman, e Armand Laurienté inserito come valida alternativa. Da Sulmena a Laurienté, ma alla fine la decide Lookman. Il mercato si sa a volte è un gioco d’incastri, in stile Tetris per intenderci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli rinnova la propria strategia di mercato con un nuovo acquisto proveniente dalla Serie A.

Il Napoli potrebbe rafforzare il reparto offensivo con un nuovo innesto proveniente dalla Serie A.

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, missione esterno: il favorito ora è Sulemana; Sky – Napoli, è sfida alla Roma per Sulemana dell’Atalanta; Sulemana, non solo la Roma: anche il Napoli sull’ala dell’Atalanta. Le ultime; C’è anche il Napoli su Sulemana: la situazione.

Roma e Napoli, è duello di mercato per Sulemana: ecco chi la può spuntareIl passaggio di Lookman al Fenerbahce potrebbe indurre l'Atalanta a liberare il ghanese: poi sarà corsa a due NAPOLI - Pure stavolta Lookman è nel destino del Napoli, ma non direttamente. Proprio lui, ... corrieredellosport.it

Calciomercato Napoli, missione esterno: il favorito ora è SulemanaIl sogno Lookman resta lì, ancora solo sfiorato come l’estate scorsa. L’Atalanta non lo vuol dare via adesso, anche in Turchia hanno bussato alla porta ma inutilmente: a ... ilmattino.it

Dybala out, oggi gli esami: anche il Napoli su Sulemana tinyurl.com/53hf4jp7 #AsRoma x.com

L'Atalanta tiene il Napoli in sospeso, non rispondendo all'offerta per Sulemana. Manna intanto non sta riuscendo a prendere Alisson Santos dallo Sporiting CP - facebook.com facebook