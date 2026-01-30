Napoli non solo Sulemana | il piano B arriva sempre dalla Serie A
Le trattative in casa Napoli si fanno sempre più intense. Dopo aver perso Lang e Lucca, i dirigenti stanno cercando un piano B che arrivi dalla Serie A. Le prossime ore saranno decisive per capire se riusciranno a rinforzare la squadra prima della chiusura del mercato.
Sono ore calde per il calciomercato invernale. Tra pochi giorni si chiude una sessione del Napoli fortemente condizionata da quel mercato a saldo zero, che ha visto gli azzurri muoversi solo dopo gli addi di Noa Lang e Lorenzo Lucca. E dopo l’arrivo flash di Giovane dal Verona, la dirigenza continua a muoversi sempre per rafforzare quella zona di campo, con Kamaldeen Sulemana in cima alla lista, ma bloccato da Lookman, e Armand Laurienté inserito come valida alternativa. Da Sulmena a Laurienté, ma alla fine la decide Lookman. Il mercato si sa a volte è un gioco d’incastri, in stile Tetris per intenderci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Roma e Napoli, è duello di mercato per Sulemana: ecco chi la può spuntareIl passaggio di Lookman al Fenerbahce potrebbe indurre l'Atalanta a liberare il ghanese: poi sarà corsa a due NAPOLI - Pure stavolta Lookman è nel destino del Napoli, ma non direttamente. Proprio lui, ... corrieredellosport.it
Calciomercato Napoli, missione esterno: il favorito ora è SulemanaIl sogno Lookman resta lì, ancora solo sfiorato come l’estate scorsa. L’Atalanta non lo vuol dare via adesso, anche in Turchia hanno bussato alla porta ma inutilmente: a ... ilmattino.it
Dybala out, oggi gli esami: anche il Napoli su Sulemana tinyurl.com/53hf4jp7 #AsRoma x.com
L'Atalanta tiene il Napoli in sospeso, non rispondendo all'offerta per Sulemana. Manna intanto non sta riuscendo a prendere Alisson Santos dallo Sporiting CP - facebook.com facebook
