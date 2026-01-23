Napoli nuova idea per il mercato | arriva dalla Serie A!

Il Napoli rinnova la propria strategia di mercato con un nuovo acquisto proveniente dalla Serie A. Dopo il primo colpo ufficializzato, la società continua a lavorare per rafforzare la rosa. Nella serata è arrivata la conferma, tramite Fabrizio Romano, della conclusione della trattativa tra Hellas Verona e Napoli per il trasferimento di Giovane. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nel progetto di crescita della squadra.

Il Napoli piazza il primo colpo ma non si ferma. In serata è arrivato l’ annuncio di Fabrizio Romano che ha sancito la chiusura della trattativa tra Hellas Verona e Napoli per Giovane. Il brasiliano classe 2003 vestirà la maglia azzurra per circa 20 milioni di euro, ma potrebbe non essere il solo colpo di questo mercato. La nuova idea è Cambiaghi del Bologna. Napoli, idea dal Bologna: si prova per Cambiaghi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe provando ad acquistare Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo del Bologna. La trattativa è ancora ad uno stato embrionale, ma potrebbero esserci contatti nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

