Napoli il sostituto di Lang arriva dalla Serie A | l’annuncio!

Il Napoli potrebbe rafforzare il reparto offensivo con un nuovo innesto proveniente dalla Serie A. Secondo fonti di mercato, il club azzurro sta seguendo da vicino un giovane attaccante, con trattative già avviate da tempo. Questa operazione potrebbe rappresentare una soluzione importante per l’attacco del team, in un contesto di continuo aggiornamento sulle strategie di mercato del club.

Il mercato del Napoli potrebbe subire una svolta in attacco. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nell’ultimo video su YouTube sul canale di Fabrizio Romano, il club azzurro sta monitorando con grande interesse il giovane Giovane, con una trattativa già avviata da mesi. Nel frattempo, la possibile partenza di Lang verso il Galatasaray potrebbe accelerare il trasferimento del calciatore. Un’operazione che potrebbe rafforzare ulteriormente il reparto offensivo del Napoli in vista della seconda parte della stagione. Il Napoli su Giovane e l’interesse della Lazio. Il Napoli ha dimostrato grande attenzione nei confronti di Giovane, un calciatore che era già nel radar del club azzurro mesi fa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, se parte Lang già scelto il sostituto: arriva dalla Serie AIl mercato invernale del Napoli si sta muovendo con attenzione.

Lang – Galatasaray, dalla Turchia arriva l’annuncio a sorpresa in diretta!Da Turchia arriva un aggiornamento su Noa Lang, attualmente al Napoli.

