Il Napoli potrebbe rafforzare il reparto offensivo con un nuovo innesto proveniente dalla Serie A. Secondo fonti di mercato, il club azzurro sta seguendo da vicino un giovane attaccante, con trattative già avviate da tempo. Questa operazione potrebbe rappresentare una soluzione importante per l’attacco del team, in un contesto di continuo aggiornamento sulle strategie di mercato del club.

Il mercato del Napoli potrebbe subire una svolta in attacco. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto nell’ultimo video su YouTube sul canale di Fabrizio Romano, il club azzurro sta monitorando con grande interesse il giovane Giovane, con una trattativa già avviata da mesi. Nel frattempo, la possibile partenza di Lang verso il Galatasaray potrebbe accelerare il trasferimento del calciatore. Un’operazione che potrebbe rafforzare ulteriormente il reparto offensivo del Napoli in vista della seconda parte della stagione. Il Napoli su Giovane e l’interesse della Lazio. Il Napoli ha dimostrato grande attenzione nei confronti di Giovane, un calciatore che era già nel radar del club azzurro mesi fa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il sostituto di Lang arriva dalla Serie A: l’annuncio!

Napoli, se parte Lang già scelto il sostituto: arriva dalla Serie AIl mercato invernale del Napoli si sta muovendo con attenzione.

Lang – Galatasaray, dalla Turchia arriva l’annuncio a sorpresa in diretta!Da Turchia arriva un aggiornamento su Noa Lang, attualmente al Napoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Chi può arrivare al Napoli dopo le cessioni di Lang e Lucca: da En-Nesyri a Sterling e Daniel Maldini, gli obiettivi azzurri; Il Napoli cerca il sostituto di Lucca: da En-Nesyri a Duran, ecco i candidati per l'attacco; Inter-Napoli, le probabili formazioni: Conte rilancia due titolari. La scelta su Neres; Napoli, da En-Nesyri a Duran: ecco i candidati al posto di Lucca.

Napoli, Conte ha scelto il sostituto di Ndoye: ADL pronto ad accontentarlo con un colpo da 40 milioniIl Napoli guarda avanti e inizia a ragionare sul possibile sostituto di Noa Lang, profilo che resta in bilico e che potrebbe non far parte del progetto ... dailynews24.it

Napoli, Conte ha definito il sostituto di Noa Lang: è il primo della lista, le cifre del trasferimentoIl Napoli guarda al futuro e valuta nuove soluzioni per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza azzurra spunta ... dailynews24.it

La SSC Napoli compra il sostituto di Lorenzo Lucca per 25 milioni di €. Arriva subito (in prestito con diritto di riscatto in caso di qualificazione in Champions League). Antonio Conte non sta nella pelle ed esulta: "Ora si che si ragiona". 74 gol segnati in carri - facebook.com facebook

#Juventus pronta all'accelerata per cercare di chiudere Youssef En-Nesyri del #Fenerbahce in prestito con diritto di riscatto. Sullo sfondo resiste il #Napoli che sta però valutando anche altre soluzioni x.com