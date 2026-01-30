Napoli non solo l’attacco | Manna lavora per acquistare anche un nuovo centrocampista

Il Napoli non si ferma e lavora anche per rinforzare il centrocampo. Manna sta cercando un nuovo giocatore per completare la rosa di Antonio Conte, che punta a rendere la squadra ancora più forte. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è chiudere il prima possibile.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, dimostrando la volontà di consegnare ad Antonio Conte una rosa sempre più completa e competitiva. Dopo aver già rinforzato il reparto offensivo con l'arrivo di Giovane e con un secondo innesto in attacco ormai in dirittura d'arrivo, la dirigenza azzurra concentra ora le proprie attenzioni sulla mediana, considerata l'ultimo tassello da completare in queste ore decisive di mercato. Il profilo seguito con maggiore interesse sarebbe quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta che il Napoli apprezza da tempo. Il talento classe 2002, arrivato a Bergamo con grandi aspettative, non è riuscito finora a esprimere continuità e prestazioni all'altezza delle attese, motivo per cui il club nerazzurro non escluderebbe una sua cessione.

