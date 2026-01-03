Manna lavora su un esterno d’attacco di rotazione

Da forzazzurri.net 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli valuta le strategie di mercato, concentrandosi su un esterno d’attacco di rotazione. La squadra cerca di rafforzarsi mantenendo gli equilibri consolidati nelle ultime settimane, senza apportare cambiamenti radicali. La pianificazione mira a migliorare la rosa senza alterare la compattezza del gruppo, considerando le esigenze tecniche e tattiche per la stagione in corso.

Il Napoli riflette sulle prossime mosse di mercato senza stravolgere gli equilibri costruiti nelle ultime settimane. A . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

manna lavora su un esterno d8217attacco di rotazione

© Forzazzurri.net - Manna lavora su un esterno d’attacco di rotazione

Leggi anche: Juventus-Lecce, attacco a rotazione: Openda e David si alternano, Yildiz resta il faro

Leggi anche: Chiesa al Napoli a gennaio? L’esterno dice sì: ecco la strategia di Manna per l’ingaggio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.