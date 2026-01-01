Il mercato della Juventus si infiamma con un nuovo confronto per un centrocampista, con l’ex bianconero Manna tra i protagonisti. In estate, la sfida con il Napoli si farà più concreta, evidenziando un duello aperto tra le due società. Seguiranno aggiornamenti sui dettagli dell’operazione e le eventuali strategie delle parti coinvolte.

Mercato Juventus, si accende la sfida per il centrocampista: duello a distanza con i partenopei che hanno mostrato l’interesse più concreto. La sfida infinita tra Juventus e Napoli non si limita quasi mai al solo rettangolo verde, ma è storicamente destinata a infiammarsi anche sulle scrivanie dei direttori sportivi in vista della prossima stagione. Al centro delle attenzioni incrociate dei due club c’è l’ennesima scoperta brillante dell’ Udinese, una fucina inesauribile di talenti che continua a sfornare profili di alto livello pronti per il grande salto. Le ultime indiscrezioni rilanciate da Sport Mediaset segnalano infatti una forte accelerazione delle manovre attorno al centrocampista Arthur Atta, diventato rapidamente un oggetto del desiderio per le big del nostro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, nuovo duello con l’ex bianconero Manna: in estate sarà sfida aperta col Napoli per quel centrocampista! I dettagli

