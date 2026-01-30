Napoli sta vivendo un periodo difficile. Ventitré giocatori su ventisette sono stati costretti a fermarsi almeno una volta per infortunio. L’allenatore e la società cercano di gestire le assenze, ma la situazione resta complicata.

"> Ventitré calciatori infortunati almeno per un turno su una rosa complessiva di 27 elementi. La percentuale è impietosa: l’85,1% dei giocatori del Napoli di Antonio Conte è passato dall’infermeria in questa prima metà di stagione. Un dato che fotografa in maniera plastica le difficoltà incontrate dagli azzurri, tra il ritardo accumulato in Serie A e l’esclusione anticipata dalla Champions League dopo un percorso europeo deludente, come evidenzia Gennaro Arpaia su Il Mattino. Il peso delle assenze è certificato anche da un altro numero eloquente: 117 le partite complessivamente saltate dai tesserati del Napoli nei primi mesi della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli martoriato dagli infortuni: l’85% della rosa è passato dall’infermeria

Approfondimenti su Napoli Infortuni

L’incidenza degli infortuni sta influenzando significativamente la stagione delle squadre di Serie A, con Napoli in prima linea a causa di numerose assenze, tra cui quelle di Milinkovic-Savic e Neres.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Infortuni

Argomenti discussi: Ritorna la Juventus schiacciasassi! Il Napoli di Conte non pervenuto, l’analisi del big match; Serie A 22ª giornata: risultati, classifica e gol del weekend; Chi è Alisson Santos: carriera e caratteristiche tecniche del giocatore attenzionato dal Napoli.

Napoli, quanto pesano gli infortuni? Tutti i numeri dell'infermeria di Conte23 calciatori infortunati per almeno un turno. Che su 27 totali della rosa fanno il conto facile: l’85,1% della rosa in mano a Antonio Conte è passata dall’infermeria. Un ... ilmattino.it

Napoli, il nodo dell’infermeria: 33 infortuni in stagione di cui ben 24 muscolariI giocatori di Conte hanno saltato ben 117 partite complessive per infortunio finora nella Serie A 2025/26: più di tutte le rivali. calcioefinanza.it

Il Napoli è martoriato dagli infortuni e in piena emergenza: ma quanto c’è di responsabilità di Antonio Conte Secondo Stefano Ferrè l’allenatore non è incolpevole, perché in stagione si è fidato di un numero limitato di giocatore e non ha ruotato a sufficienza. - facebook.com facebook