Infortuni in Serie A Napoli ha 2,2 miliardi in infermeria Milan e Juve inseguono

L’incidenza degli infortuni sta influenzando significativamente la stagione delle squadre di Serie A, con Napoli in prima linea a causa di numerose assenze, tra cui quelle di Milinkovic-Savic e Neres. Questo scenario sta incidendo sulle prestazioni e sulla gestione delle rose, evidenziando l’importanza di strategie di prevenzione e recupero efficaci nel calcio professionistico.

Il tema degli infortuni sta incidendo in modo rilevante sulla stagione del Napoli. Le ultime assenze, tra cui quelle di Milinkovic-Savic e David Neres, si inseriscono in un quadro già particolarmente critico. I dati elaborati da Transfermarkt mostrano come il club azzurro sia la squadra più colpita dell’intera Serie A. Gli infortuni di questa stagione hanno un valore economico di 2,2 miliardi di euro. Il peso economico degli infortuni. Nel corso della stagione, sono stati 23 i calciatori del Napoli che hanno saltato almeno una partita per infortunio. Il dato complessivo delle gare perse sale a quota 117, un valore che non trova eguali nel campionato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Approfondimenti su Serie A

Gli infortuni rappresentano una vera e propria tassa per la Serie A, con costi che superano i cento milioni di euro all’anno.

Walter Sabatini commenta il fascino del prossimo Milan-Napoli, sottolineando come questa sfida rappresenti uno degli eventi più attesi della Serie A.

