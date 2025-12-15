Operazione della polizia nelle palazzine sequestrati 50 grammi di droga nascosti in strada

Nell’ambito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle palazzine di via Feudo a Maddaloni, sono stati rinvenuti e sequestrati cinquanta grammi di droga nascosti in strada. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità e al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Cinquanta grammi di droga sono stati rinvenuti e sequestrati nel corso di un'operazione della Polizia di Stato nelle palazzine popolari di via Feudo a Maddaloni.Nel corso di mirati servizi investigativi, la Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Maddaloni, insieme agli agenti della.

