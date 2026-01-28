Questa sera si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Champions. Il Napoli sa già quanto può guadagnare: 52 milioni se passa il turno pari, oltre 53 con la vittoria contro il Chelsea. Le squadre sono pronte a scendere in campo alle 21, e l’attenzione è tutta puntata sui risultati di questa sera.

Tutto è pronto per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, con 36 squadre pronte a scendere in campo questa sera alle 21. Tra le partecipanti ci sono anche le italiane Atalanta, Inter, Juventus e Napoli, elencate secondo la classifica attuale. Le prime tre hanno già la certezza di approdare ai playoff, ma inseguono ancora, seppur con poche possibilità, la qualificazione diretta agli ottavi: l’Atalanta parte favorita grazie ai suoi 13 punti. Il Napoli, invece, può ambire solo agli spareggi. Ma quanto varrebbe la qualificazione ai playoff o agli ottavi di finale per le squadre italiane rimaste in gioco? 52 o 53 milioni di euro al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Champions, quanto incassa il Napoli ai playoff? 52 milioni col pari, oltre 53 con la vittoria sul Chelsea (Calcio e Finanza)

Il Napoli si prepara ai playoff di Champions, ma gli incassi previsti sono molto più bassi rispetto a Inter e Juventus.

La Juventus si avvicina sempre di più ai playoff di Champions League, grazie alla vittoria contro il Pafos.

