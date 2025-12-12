Juve Pafos non solo vittoria anche incassi d’oro in Champions League | ecco i ricavi UEFA del nuovo format Svelato quanto hanno guadagnato i bianconeri

La Juventus Pafos ha ottenuto non solo una vittoria importante in Champions League, ma anche ricavi significativi grazie al nuovo format della competizione UEFA. Scopri i dettagli dei guadagni dei bianconeri, che con questa vittoria hanno incrementato i ricavi minimi a 52 milioni di euro, evidenziando l’importanza economica del torneo.

Juve Pafos, svelati i ricavi UEFA nel nuovo format: la vittoria in Champions porta i ricavi minimi a 52.3 milioni. L’evoluzione dei bonus e del “pilastro value”. La Juventus ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Pafos per 2-0 in Champions League, con i gol di Weston McKennie e Jonathan David, un risultato che consolida la posizione dei bianconeri al 17° posto in classifica generale. Ma oltre al campo, i tre punti ottenuti hanno un peso significativo anche sul fronte finanziario, confermando l’enorme valore del nuovo format della competizione. Il nuovo torneo, introdotto dalla stagione 202425, non solo prevede più partite (otto gare per ogni club nella prima fase) ma garantisce anche maggiori ricavi. Juventusnews24.com

