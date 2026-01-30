Napoli-Fiorentina Conte potrebbe ritrovare Rrahmani | in attacco confermati Vergara ed Elmas dietro Hojlund

Alla vigilia della partita tra Napoli e Fiorentina, Antonio Conte sembra pronto a riabbracciare Rrahmani, che potrebbe tornare in campo dopo un infortunio. In attacco, invece, sono confermati Vergara ed Elmas dietro Hojlund. Le scelte di formazione del tecnico partenopeo sembrano abbastanza chiare, e tutta la città aspetta di vedere se le sue decisioni daranno i risultati sperati.

Alla vigilia di Napoli- Fiorentina, le scelte di formazione per Antonio Conte sembrano piuttosto scontate. Infatti, la situazione infortuni non accenna ancora a migliorare. Il punto di Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. Napoli-Fiorentina, la situazione. Si legge sul Corriere: Tre giorni dopo la delusione per il ko contro il Chelsea costato l’eliminazione europea, la squadra di Conte è pronta a ripartire, ancora nel pieno dell’emergenza e con una rosa ridotta. L’allenatore del Napoli potrebbe ritrovare Rrahmani ma sarebbero comunque poche le scelte complessive in chiave formazione e ricambi nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, gara valida per il campionato.

Nell’ultima giornata di Serie A, il Napoli ha subito una sconfitta per 3-0 fuori casa contro la Juventus, un risultato che ha portato i partenopei al quarto posto in classifica, in parità di punti con la Roma.

