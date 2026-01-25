Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, gara valida per il campionato. Per la Juventus, l’assenza di diversi infortunati ha portato a scelte obbligate, con Vergara ed Elmas a supporto di Hojlund. Il Napoli, invece, conferma David in difesa, nonostante le numerose assenze tra cui Rrahmani, Politano e Anguissa. La partita si presenta equilibrata, con le formazioni adattate alle circostanti disponibilità dei giocatori.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli. Per Conte scelte praticamente obbligate, date le tantissime assenze: sono fuori Rrahmani, Politano, Mazzocchi, De Bruyne, Neres, Anguissa, Gilmour. Ceduti Lucca e Lang. In panchina a disposizione per Conte solo Lukaku (che ha pochissimi minuti) e Giovane, neo acquistato. Una situazione d’emergenza che ricorda un altro Juve-Napoli, quello del Covid di gennaio 2022 con Spalletti in panchina e tantissimi contagiati. Finì 1-1 con gol di Mertens e Chiesa. Di seguito le scelte di Conte e Spalletti. Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali. JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juventus-Napoli, formazioni ufficiali: Conte con Vergara-Elmas dietro Hojlund, Spalletti conferma David

