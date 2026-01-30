Napoli Alisson Santos si avvicina | ci sono due alternative

Napoli accelera per Alisson Santos. Il club ha ormai scelto l’attaccante come prima opzione e cerca di chiudere la trattativa prima della fine del mercato. Le alternative sono poche e il tempo stringe.

Il Napoli è sempre più vicino ad Alisson Santos, oramai l’obiettivo numero uno per l’attacco. Mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato e le alternative scarseggiano. Per questo, il club partenopeo, ha deciso di puntare tutto sul classe 2003 dello Sporting Lisbona. Trattativa ai dettagli per Alisson Santos: il Napoli ha deciso. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti su ‘SkySport’, il Napoli è concentrato sull’operazione Alisson Santos. Le condizioni dell’affare sono già fissate: prestito oneroso a 3 milioni e diritto di riscatto a 15 milioni. Un’operazione molto importanti, che Giovanni Manna non vuol farsi scappare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato chiaro.

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva.

