Quando la musica incontra la solidarietà in programma il concerto ' Melodies' per Ant

Il 23 gennaio a Ferrara, presso il palazzo Roverella, si svolgerà il concerto ‘Melodies’, con arrangiamenti di Antonio Rolfini. L’evento si inserisce in un’iniziativa di solidarietà a favore di Ant, l’associazione italiana per la lotta contro il cancro. L’appuntamento, alle ore 21, rappresenta un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto culturale e solidale.

Venerdì 23 gennaio alle 21 presso il palazzo Roverella di Ferrara, sito in Corso della Giovecca al civico 47, si terrà il concerto dal titolo 'Melodies' con gli arrangiamenti e le elaborazioni di Antonio Rolfini. La serata vedrà esibirsi Antonio Rolfini al pianoforte e Simone Montanari al.

