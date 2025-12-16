In Piazza Cavour un weekend di musica arte e solidarietà | è tempo di Christmas Market

Il Christmas Market di Forlì trasforma Piazza Cavour in un vivace spazio di musica, arte e solidarietà, offrendo un evento ricco di atmosfera natalizia. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, la città si anima con bancarelle, spettacoli e iniziative per celebrare il periodo più magico dell'anno. Un'occasione per immergersi nella creatività e nello spirito di condivisione natalizia.

Un weekend all'insegna della creatività, della musica e della magia natalizia attende la città di Forlì con il Christmas Market, in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre in Piazza Cavour. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la piazza si trasformerà nuovamente in un suggestivo.

