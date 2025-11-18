Benzema | Giocherò per altri due anni se Florentino mi rivuole al Real non gli dico no

Karim Benzema ha rilasciato un’intervista ad As dove ha parlato della sua carriera, in particolare il suo periodo al Real Madrid, e del futuro. L’intervista a Benzema. «Ho 37 anni. Sto bene, non vedo l’ora di continuare a giocare per altri due anni.» Com’è la tua vita qui a Jeddah? «Molto bella, normale, come a Madrid. È un Paese che mi piace molto. Non c’è solo il calcio, ci sono buoni ristoranti, spiagge. Ci sono un sacco di cose da fare.» Cosa significa l’Arabia Saudita per Karim Benzema? «L’Arabia Saudita ha bisogno di giocatori come Cristiano o come me o come altri che sono venuti a dare delle cose che abbiamo imparato in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

