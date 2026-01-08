Simeone Vinicius | Guarda che Florentino ti caccerà… Clamoroso battibecco durante Atletico Madrid Real Madrid la ricostruzione

Durante il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid, si è verificato un episodio di tensione tra Simeone e Vinicius, con un commento sulla possibile esclusione di Florentino. La partita, valida per la semifinale del quadrangolare, ha suscitato discussioni più ampie, oltre al risultato sportivo. Questo episodio evidenzia come le rivalità tra le due squadre vadano oltre il campo, alimentando tensioni e polemiche che coinvolgono anche i protagonisti e le istituzioni del calcio.

Simeone Vinicius: «Guarda che Florentino ti caccerà.». Battibecco andato in scena durante Atletico Madrid Real Madrid, cos'è successo Il derby di Madrid non è mai una partita banale, ma quello andato in scena poche ore fa, valevole per la semifinale del quadrangolare, ha lasciato strascichi polemici che vanno ben oltre il risultato del campo. Atlético-Real, Simeone provoca Vinícius: "Florentino ti caccerà, ricordati quello che ti dico" - Dopo diverse proteste, il quarto uomo ha cercato di calmare il Cholo Simeone, che ha continuato a ribadire il suo disappunto.

Clamoroso battibecco tra Simeone e Vinicius: "Il Real Madrid ti caccerà" - Attimi di tensione tra il tecnico dell' Atletico Madrid Diego Pablo Simeone e Vinicius Junior, stella brasiliana del Real Madrid. corrieredellosport.it

