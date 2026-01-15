Putin | Relazioni con Italia e altri paesi Ue lasciano a desiderare ma pronti a ripristinarle

Vladimir Putin ha incontrato i nuovi ambasciatori stranieri al Cremlino, evidenziando le sfide nelle relazioni con Italia e altri paesi Ue. Pur riconoscendo le difficoltà, il presidente russo ha espresso la volontà di ripristinare i rapporti diplomatici, in un contesto di complessità geopolitica e di tensioni legate al conflitto in Ucraina.

Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino le credenziali dei nuovi ambasciatori stranieri, tracciando un quadro articolato delle aspirazioni globali della Russia, delle prospettive sul conflitto in Ucraina e delle possibilità di ricostruire i rapporti con l'Europa. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti, alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti di 34 Paesi, tra cui quelli considerati da Mosca "ostili" come Italia, Francia, Norvegia e Svezia, oltre agli ambasciatori di Afghanistan, Cuba, Sri Lanka, Perù, Arabia Saudita e altri Stati.

Ucraina, Putin: 'Con gli europei relazioni storiche, ora lasciano a desiderare anche con l'Italia' - Il presidente russo concorda con Trump: 'È Zelensky a rallentare la pace'. ansa.it

Putin, 'con europei relazioni storiche, ora lasciano a desiderare' - Le relazioni della Russia con i Paesi europei, compresa l'Italia, hanno "radici storiche", ma attualmente "lasciano molto a desiderare". ansa.it

Il mondo è in mano ai banditi, le relazioni internazionali si tessono coi cannoni e la politica è guerra: il pacifismo è scomparso… Leggi l'editoriale - https://www.unita.it/2026/01/15/da-trump-a-khamenei-fino-a-putin-e-netanyahu-il-mondo-e-in-mano-a-gangster- facebook

Il mondo è in mano ai banditi, le relazioni internazionali si tessono coi cannoni e la politica è guerra: il pacifismo è scomparso… (di @SansonettiUnita) x.com

