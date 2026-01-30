Mosca | sospesi solo attacchi su Kiev

Mosca ha annunciato che sospende gli attacchi su Kiev fino a domenica. La decisione arriva dopo una richiesta di Trump, e riguarda esclusivamente gli attacchi sulla capitale ucraina. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha chiarito che gli attacchi su altre zone non sono coinvolti dalla sospensione. Rimane da vedere se questa pausa porterà a ulteriori sviluppi nel conflitto.

13.25 Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha precisato che gli attacchi che Mosca ha accettato di fermare fino a domenica, su richiesta di Trump, sono quelli che prendono di mira la capitale ucraina. Trump ha chiesto a Putin, che ha accettato, di sospendere gli attacchi per una settimana fino a domenica 1 febbraio per facilitare lo svolgimento dei negoziati, che riprenderanno quel giorno ad Abu Dhabi, spiega Peskov. La tregua sarebbe quindi già in vigore da lunedì scorso.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Mosca Kiev

Mosca ha annunciato di aver lanciato il missile ipersonico Oreshnik contro obiettivi in Ucraina, colpendo Leopoli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Devastante attacco Russo su Kiev

Ultime notizie su Mosca Kiev

Argomenti discussi: Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Mosca conferma: Trump ci ha chiesto di sospendere gli attacchi fino al 1° febbraio. Zelensky: Non incontrerò Putin a Mosca, venga a Kiev se ha coraggio; Trump: Ho chiesto a Putin di non attaccare Kiev per una settimana, ha accettato - Merz e Zelensky: bene gli sforzi per una tregua; Ucraina, la mini-tregua del gelo: stop agli attacchi. Trump: Putin ha detto sì. E Zelensky ringrazia; Gas russo, l'Ue non lo importerà più dal 2027. Irritazione Mosca: Rinunciano alla libertà.

Peskov: richiesta sospensione degli attacchi solo su KievIl governatore della regione ucraina di Kharkiv, Oleh Syniehubov, accusa le truppe d'invasione russe di aver provocato la morte di una persona e il ferimento di almeno altre due in raid sui villaggi ... corriere.it

Ucraina, Mosca attacca con un missile balistico e 111 droniNel consueto bollettino mattutino, lo Stato Maggiore ucraino ha inoltre reso noto che nelle ultime ventiquattro ore si sono verificati 279 scontri lungo la linea del fronte e che le forze russe hanno ... ilsole24ore.com

Né Kiev né Mosca hanno confermato la notizia. Ma le notizie di una possibile “tregua energetica” si inseguono da ore: nei prossimi giorni si prevede un nuovo crollo delle temperature. In passato, gli attacchi russi erano stati sospesi, parzialmente o completam - facebook.com facebook